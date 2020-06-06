قطر تسجل حالتي وفاة و1700 إصابة جديدة بكورونا

الخليج 365السبت 2020/6/6 03:35 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 51 حالة.
وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على تويتر، إنه تم تسجيل 1700 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 67195 حالة.
وأشارت إلى تسجيل 1592 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 42527 حالة.
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