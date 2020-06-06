كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سيئول – لايف ستايل
سجلت كوريا الجنوبية 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت.
وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الإصابات الجديدة رفعت إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 11719 حالة. وهذا هو أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ تسجيل 58 إصابة في 29 مايو الماضي.
واستقر عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا عند 273 حالة وفاة ، فيما بلغ إجمالي من تماثلوا للشفاء التام بعد خضوعهم للحجر الصحي 10531 شخصا، بزيادة 25 عن اليوم السابق، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
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