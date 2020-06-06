تايلاند تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا ولا وفيات

سجلت تايلاند اليوم حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة. وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في تايلاند إلى 3104 حالات إضافة إلى 58 وفاة منذ بدء تفشي المرض في يناير. قد يهمك أيضا: شفاء 1005 حالات من مرض (كوفيد- 19) في الكويت روسيا تسجل 8855 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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