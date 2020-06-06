السودان تسجل 151 إصابة بفيروس كورونا 14 حالة وفاة

سجلت السودان 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال ال24 ساعة الماضية، و 14 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 99. وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة بلغ 5865، والوفيات 347، فيما بلغ عدد المتعافين 1924 حالة. قد يهمك ايضا: السودان تسجل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا أوكرانيا تسجل 550 إصابة جديدة بكورونا

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