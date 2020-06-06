99 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

سجلت موريتانيا 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 883 حالة مؤكدة.
وأفاد مدير الصحة العمومية بموريتانيا سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في بلاده أن اكتشاف الإصابات الجديدة تمت إثر إجراء 425 تحليلاً مخبريًا.
وأضاف أن عدد المتعافين ارتفع إلى 69 حالة، إلى جانب تسجيل 4 وفيات جدد، ليصل عدد الوفيات إلى 43 شخصًا.
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