روسيا تسجل 8855 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الروسية 8855 إصابة و 197 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية. وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان له اليوم إنه بعد الإعلان عن هذه النتائج ارتفع عدد الإصابات إلى 458689 إصابة في حين ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 5725 حالة. قد يهمك ايضا: روسيا تسجل 8371 إصابة جديدة بفيروس كورونا سلطنة عمان تسجل 930 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا

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