اليابان تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليابان 55 إصابة وأربع حالات وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها اليوم: بعد إعلان هذه النتائج ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 17159 إصابة والوفيات إلى 914 حالة وفاة.
واستأنفت العديد من المناطق في جميع أنحاء اليابان أعمالها بالكامل الاثنين الماضي بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ قبل أسبوع على خلفية انخفاض حالات الإصابة الجديدة.
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