سلطنة عمان تسجل 930 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا

سجلت سلطنة عٌمان 930 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 16016 و 72 وفاة وتماثل 3451 حالة للشفاء. وذكرت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية بلغ 2463 والحالات المنومة 45 وإجمالي المنومين 251 وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة 67 . قد يهمك ايضا: سنغافورة تسجل 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا "الصحة" المصرية تعلن تسجيل 1152 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا"

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