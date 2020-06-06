المغرب تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب اليوم 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ ظهور الجائحة إلى 8132، فيما استقر عدد الوفيات في 208 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 7278 بعد تماثل عشرة أشخاص للشفاء، واستبعاد 276 ألف و 532 حالة بعد الكشف المخبري.

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