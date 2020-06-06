كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يونيو 2020 01:46 مساءً - الحمل هو من أكثر الأمور روعة يمكن أن تشعر بها المرأة، فهنالك كائن ينمو في أحشائها. ومشاعر الحمل تتعد ما بين لهفة ترقب انتظار قدوم المولود، البحث عن الاسم، تجهيز مستلزمات المولود وكذلك السعي لان تكون الحامل بصحة جيدة، كذلك هنالك القلق على تطور الجنين وصحة المرأة وتبقى الحامل تراقب كل عارض جديد لمعرفة أسبابه إن كان طبيعيا أو مثيراً للقلق.

اخترنا هنا أن نجمع لك عزيزتي الحامل بعض أسرار الحمل في الشهر الرابع والتي قد لم تكوني على دراية بها من قبل، وهي كالتالي:

- من هذا الشهر باستطاعتك معرفة جنس المولود.

- في هذا الشهر يبدأ جنينك بالتبول وقد تصل كمية البول الى لتر في اليوم وكذلك يقول بشرب البول من دون أن يتضرر.

- بصمات الأصابع تكون قد تكونت.

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- ستبدئين الآن بالرغبة بتناول بعض الأطعمة الغريبة التي لم تخطر على بالك من قبل.

- أسنانك ولثتك قد تصبح أكثر حساسية.

- علامات التمدد قد تبدأ بالظهور على بطنك لذا ابدئي بالاعتناء ببشرتك.

- قد تشعرين باحتقان بالأنف بسبب التغيرات الهرمونية التي تسبب الانتفاخ بالأوعية الدموية والأنسجة حول الأنف مما يمنحك إحساسا بأنف مسدود أو الشعور بالسيلان.