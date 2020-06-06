أفكار لقضاء عطلة الصيف خلال حظر التجول

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 يونيو 2020 01:46 مساءً - مع خطورة انتشار فايروس كورونا وحظر التجول الذي جعل كثير من العوائل تلغي حجوزات سفرها في عطلة الصيف، يحتار الأهل بالتفكير بطرق تمكنهم من تسلية الأطفال خلال الصيف مع الوضع الراهن.

لذا بإمكانك عزيزتي الأم من أن تقضي عطلة الصيف في بيتك مع أسرتك وأن تنشري المتعة والمرح من خلال الأفكار التالية لقضاء عطلة الصيف خلال حظر التجول:

المخيم

بإمكانك عمل أجواء مخيم في حديقة منزلك بنصب خيمة عائلية الحجم شوي الطعام على المنقلة. ابحثي عن مسابقات وألعاب تغني عن استخدام الهواتف وعند الشواء لا تنسي المارشملو الذي يحبه الأطفال.

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الرحلات الافتراضية

هنالك الكثير من المواقع التي توفر الرحلات الافتراضية التي تطلعك على اهم المعالم في العالم مع إمدادك بمعلومات جميلة عنها.

أجواء ساحلية

إن لم يكن أطفالك من محبي الخيم فبإمكانك عمل أجواء ساحلية في حديقة المنزل كأن تقومي بوضع حمام سباحة صغير لأطفالك وهو متوفر في الأسواق وبأسعار متفاوتة، املئيه بالماء وضعي مناشف كبيرة وبألوان زاهية ولا تنسي الشمسية للمسة مكمّلة. السندويتشات والعصائر والأيس كريم ضعيهم في صندوق مثلّج كي تكتمل الأجواء متعة.