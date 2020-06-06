 طريقة تخسيس 3 كيلوغرامات أسبوعياً بالرجيم الروسي 

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اهمية الرجيم الروسي قواعد الرجيم الروسي مدة الرجيم الروسي برنامج الرجيم الروسي

تتوفر الكثير من طرق التخسيس حيث يلجأ بعض الاشخاص الى اتباع حميات قاسية فيما يكتفي آخرون باعتماد نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. ومن اجل استعادة الرشاقة والحفاظ على وزن صحي يلتزم بعضهم بقواعد رجيم موقت يعتبر سر التخسيس والنحافة لدى النساء الروسيات ويعرف باسم الرجيم الروسي.



يساعد هذا الرجيم على التخسيس وانقاص الوزن ونحت القوام من خلال بعض القواعد سهلة التطبيق. وهو يقضي اولاً بتناول اطعمة صحية ومتوازنة من اجل خسارة الوزن بطريقة تدريجية ومن دون الشعور بالحرمان. ويتم من خلاله التخلص من الوزن الزائد ببطء لكن بفعالية من دون المعاناة من اي اعراض جانبية مثل النقص في بعض المغذيات والفيتامينات.



قبل اتباع حمية النساء الروسيات التي تساعد على خسارة الوزن ونحت الجسم في مدة قصيرة يجب التعرف على بعض مبادئها. فهي تقوم على اتباع 6 قواعد اساسية.



القاعدة الاولى. الحد من تناول الاطعمة التي تحتوي على السكر مثل الحلويات والسكاكر وانواع الكيك والمعجنات وغيرها. فبحسب خبراء هذا الرجيم يساعد هذا على منع تراكم الدهون في الجسم.

القاعدة الثانية. تجنب تناول الدهون ذات المصدر الحيواني واستبدالها بأخرى نباتية مثل تلك التي يحتوي عليها زيت الزيتون والزيوت النباتية وبعض انواع الفاكهة مثل الافوكادو.

القاعدة الثالثة. عدم تناول كمية كبيرة من الملح والافضل التخلي عن ذلك تماماً في حال كان هذا ممكناً.



القاعدة الرابعة. التخلي التام عن المشروبات الغنية بالسكر لأنها من ابرز مسببات زيادة الوزن والسمنة.

القاعدة الخامسة. الجلوس الى مائدة الطعام 4 مرات يومياً. وفي هذه الحالة يمكن تناول وجبتي فطور خفيفتين والانتظار لمدة ساعتين قبل تناول وجبة الغداء وفي المساء يمكن تناول العشاء.

القاعدة السادسة. شرب ليتر ونصف من الماء على الاقل يومياً.

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يساعد هذا الرجيم على خسارة ما لا يقل عن 3 كيلوغرامات اسبوعياً. ويخضع تحديد مدته لعدد الكيلوغرامات التي يراد خسارتها يومياً. وعلى عكس الحميات التي تؤدي الى خسارة الوزن بسرعة لا يسبب هذا الرجيم الشعور بالتعب كما انه يقضي بممارسة التمارين الرياضية من اجل تحفيز عملية التخسيس وحرق الدهون. ولعدم استعادة

الوزن الذي تمت خسارته من الضروري بعد الانتهاء من تطبيق هذا البرنامج اعتماد نظام غذائي صحي مع التخلي عن العادات السيئة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وشرب كمية كافية من الماء يومياً.

يمكن اتباع هذا البرنامج بـ3 طرق مختلفة.

الطريقة الاولى





الفطور الاول. كوب شاي من دون سكر، طبق سلطة ملفوف مع الخيار المخلل والجزر المطهو.

الفطور الثاني. طبق من سلطة الفواكه الموسمية.

الغداء. طبق من السمك المشوي، سلطة خضراء مع زيت الزيتون وعصير الليمون، طبق صغير من العدس المسلوق، حبة برتقال.

الطريقة الثانية





الفطور الاول. كوب شاي من دون سكر مع كوب من اللبن الرائب.

الفطور الثاني. كوب لبن زبادي غير محلى، حبتا كيوي.

الغداء. طبق متوسط الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، سلطة خيار وطماطم مع زيت الكولزا وعصير الليمون والقليل من الفاصولياء الحمراء المسلوقة، حبة مانغا.

العشاء. طبق من بوريه البطاطا، قطعة صغيرة من الجبنة خفيفة الدسم، قطعة من الاناناس.

الطريقة الثالثة

الفطور الاول. كوب شاي غير محلى، بيضة مسلوقة.

الفطور الثاني. كوب من بذور الجاودار المسلوقة مع قطع من الفاكهة.

الغداء. قطعة من الستيك المشوي، قطعة من البيتزا النباتية، كوب جزر مبشور مع الحمص المسلوق، حبة دراق.

العشاء. شمندر مسلوق، خوخ مجفف، قطعة صغيرة من الجبنة خفيفة الدسم، شريحة بطيخ.



ويشار الى ان اتباع هذا الرجيم بالطريقة الصحيحة يساعد على التخسيس مع الحفاظ على وزن صحي لأطول مدة ممكنة.

