كمامات "خفية".. تعزز التواصل وتقاوم البكتيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أن باتت الكمامات أمرا لا غنى عنه من أجل الخروج للشارع في جميع أنحاء العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، لجأت شركة إسبانية لابتكار كمامة شفافة وقابلة للغسيل وإعادة الاستخدام، ولا تحجب الوجه أو "الابتسامة" حتى يتمكن المهنيون من الحفاظ على المعاملة الودودة مع العملاء، كما تفيد الصم والبكم عند حاجتهم للتواصل بالإشارة.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية صممت هذه الكمامة شركة HIGIENICALL "هيخينكال" الإسبانية لتكون نموذجا جديدا يحول دون انتقال العدوى ويسهل في الوقت نفسه التواصل البشري عبر لغة الوجه، بحسب ما يقول مبتكروها.





ويقول كيكي سيانو، المدير التنفيذي لشركة هيخينكال: "الأوضاع الجديدة (مع وجود فيروس كورونا) لا يجب أن تحول دون إظهار الابتسامة".

وأضاف: "إنها كمامات احترافية وآمنة وقابلة لإعادة الاستخدام وتعطي لمن يرتديها مظهرا رائعا وتقلل من الخوف الاجتماعي الذي ينتج عن ارتداء الكمامات العادية وهي مخصصة في المقام الأول للأشخاص الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور مثل المطاعم والمدارس والفنادق والمتاجر الكبرى".





وأشار إلى أن الكمامات التي تحمل اسم "ماسكال" حاصلة على براءة اختراع وتتكيف المواد الشفافة المصنوعة منها بسهولة على الوجه لكي تغطي الأنف والفم من دون أن تخفيهما، وتتيح إظهار الوجه وتجعل الاتصال والتواصل مع العميل أكثر راحة وودا.

ويردف: "في المطعم، ستجنب هذه الكمامات الطهاة الذين يختنقون من روائح حرارة الموقد، لأن الهواء سيصعد من أسفل إلى أعلى، وستساعد العاملين على استقبال الزبائن وخدمتهم بابتسامة".

ويتابع: "كما أنها مفيدة بشكل خاص للصم والبكم الذين يحتاجون قراءة لغة الشفاة واستخدام تعبيرات الوجه للتواصل".

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وأشار إلى أنه يتم العمل مع وكالة لتنفيذ سلسلة اختبارات، مثل اختبارات انتشار الضوء والصلابة المعززة وخصائص أخرى على الكمامة بهدف إصدار شهادة وفقا للائحة "EN 166" أو المعيار الأوروبي لحماية العين.



وأوضح أن كمامات "ماسكال" يتم تصنيعها "من مواد بلاستيكية عالية الجودة وبخصائص مقاومة للبكتيريا والفيروسات، وسهلة الفك والتركيب ويمكن استخدامها مع ارتداء النظارات وتسمح بفصل الوجه عن الأجهزة المحمولة".



وأوضح أنها تأتي في مقاسين "صغير، وكبير" ويتم تركيبها بسهولة في ثوان، وتسمح بدوران الهواء بسهولة.





وأشار إلى أنها أيضا تساعد على حماية العينين من دون الإحساس بمشكلات في الرؤية.

وأكد سيانو أن جزءا من الكمامة مصنوع من البولي ايريثين المقاوم للبكتريا واستمراريتها تتوقف على كيفية الحفاظ عليها، مشيرا إلى أنها قابلة للغسل ويمكن إعادة استخدامها مرات عديدة.



ويقول "إنها طريقة لكي نشعر بأننا آمنون من دون فقدان قدرة التعبير عن أنفسنا، ومن دون أن ننسى من نحن، بلا حواجز. إنها طريقة لاختصار المسافات التي يفرضها علينا الواقع الجديد بأسرع طريقة ممكنة".



