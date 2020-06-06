المغرب يسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8132 حالة.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة السبت، ليستقر إجمالي الوفيات عند 208 حالات.

وأشار البيان إلى شفاء 10 مصابين، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 7278، موضحا أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 276532 حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.