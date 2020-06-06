8 أشياء يجب أن تضمها صيدليتك المنزلية فى زمن كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصيدلية المنزلية فكرة جيدة للإسعافات الأولية لأى حدث طارئ يصيب أحد أفراد الأسرة، وفى ظل وباء الكورونا يجب أن ننتبه لأشياء عديدة يجب أن تضيفها في صيدليتك المنزلية، لتناسب ما قد تحتاجه بدون تخزين كميات منها، في هذا التقرير نتعرف على أشياء يجب أن تضمها صيدليتك المنزلية في زمن كورونا وفقا لموقع CNN.

أشياء يجب أن تضمها صيدليتك المنزلية في زمن كورونا

1- معقم اليدين ومناديل التعقيم القائمة على الكحول

حاول التركيز على المنتجات التي تحتوي على 60٪ أو أكثر من الكحول.

2-أقنعة الوجه أو الكمامة

الآن يجب أن يكون لديك قناع مخصص لحماية نفسك عندما تكون بالخارج يمكنك عمل كمامات منزلية الصنع واستخدامها.

3- مقياس تأكسج النبض

عبارة عن أجهزة تقيس تشبع الأكسجين في خلايا الدم الحمراء بالجسم، تستخدم مكاتب الأطباء أجهزة قياس التأكسج النبضي من الدرجة الطبية عند مراقبة المرضى الذين يعانون من حالات معينة، مثل انتفاخ الرئة.

في المنزل، يقول الخبراء أن الشخص العادي لا يحتاج بالضرورة إلى جهاز لقياس مستويات الأكسجين في الدم لكن إذا كان ضيق التنفس مشكلة، اتصل بطبيبك

4- ميزان الحرارة

موازين الحرارة تراقب أعراض الحمى المحتملة، والحمى هي أحد الأعراض المميزة لفيروس كورونا، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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ويوصي الأطباء باستخدام موازين الحرارة الشرجية للرضع، بالنسبة للأطفال والبالغين، يعمل مقياس الحرارة تحت اللسان بشكل جيد.

5-شراب السعال

شراب السعال هي خط دفاع أولي جيد للمساعدة في تقليل أعراض السعال التي تعد مؤشرًا رئيسيًا لفيروس كورونا

6- أسيتامينوفين

يساعد على تقليل آلام العضلات المرتبطة بكورونا والفيروسات الأخرى، وكذلك الحمى (مرة أخرى، تحقق من درجة حرارة طفلك أو طفلك أولاً قبل إعطاء هذا الألم ومخفف الحمى).

7- الإيبوبروفين

مضاد للالتهابات لتقليل الألم والحمى، استخدمه بحذر، إذا كان لديك مشاكل في الجهاز الهضمي مثل ارتجاع المرئ

8- مضادات الإسهال

الإسهال من أعراض كورونا، وإذا حدث ذلك ، تأكد من الترطيب بقوة ، لأنه يسبب لك فقدان السوائل.