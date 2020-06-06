صحة ورشاقة

دراسة صادمة: مناعة البشر من «كورونا» لا تتعدى 6 أشهر

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 6 يونيو 2020

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة أمستردام الهولندية، أن مناعة فيروس «كورونا» القوية قصيرة الأمد.

 

وقالت الباحثون إنهم أجروا تجارب على 10 رجال لأربعة فيروسات تاجية تحدث بسبب البرد، وأظهرت هذه التجارب انخفاض الأجسام المضادة في الجسم بعد مرور 6 أشهر، مما يضعف مناعة الشخص ويجعله مرشحاً للإصابة بالفيروس مرة أخرى.

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وأكدت الدراسة أن المناعة القوية ضد فيروس «كورونا» ستسمر لمدة 6 أشهر فقط لا غير، الأمر الذي سيجعل تطبيق سياسة مناعة القطيع صعباً.

 

وقال الباحثون إن الناس قد يضطرون للحصول على تطعيم سنوي من أجل الوقاية من فيروس كورونا. يذكر أن نتائج هذه الدراسة لم تعمم بعد، لأنها لم تشمل النساء، ولم تخضع لمراجعة الباحثين.

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