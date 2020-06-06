الوقاية من كورونا.. 7 خطوات تجنبك الإصابة

في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد حول الكثير من دول العالم يتساءل الكثيرون عن أفضل طريقة لاتباع الإرشادات والتدابير الوقائية من المرض.

وتزامنا مع انطلاق حملة "أنت مسؤول" المعنية بزيادة الوعي حول مضار الفيروس وكيفية تجنبه، ترصد ”الخليج 365” أهم الإجراءات الوقائية اللازمة الموصى بها للوقاية من العدوى بحسب ما أكدته وزارة الصحة الإماراتية.

1- البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا عند الضرورة.

2- المحافظة على التباعد الاجتماعي (المسافة المجتمعية) بما لا يقل عن متر إلى مترين.

3- اغسل يديك جيداً بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو استخدم مطهرا كحوليا لليدين.



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4- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك قبل غسل اليدين.

5- تجنب الاتصال مع الأشخاص المرضى بأمراض الجهاز التنفسي.

6- تأكد من اتّباعك أنت والمحيطين بك لممارسات النظافة التنفسية الجيدة، ويعني ذلك أن تغطي فمك وأنفك بكوعك المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.

7- التخلص من المنديل المستعمل على الفور بالطريقة الصحيحة.

