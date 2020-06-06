الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/6/6 05:05 ص بتوقيت أبوظبي
هدد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بسحب بلاده من منظمة الصحة العالمية إذا لم تكف عن أن تكون "منظمة سياسية متحيزة".
وقال أيضا بولسونارو في تصريحات للصحفيين بثتها محطة(سي.إن.إن برازيل) إن عقار هيدروكسي كلوروكوين "عاد" بعد سحب دراسات "زائفة" بشأن فعاليته.
ويؤيد بولسونارو استخدام هذا العقار لعلاج فيروس كورونا المستجد رغم عدم وجود دليل علمي على كفاءته.
وارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 34 ألفاً في البرازيل، لتُصبح ثالث أعلى نسبة في العالم، متجاوزة بذلك عدد الوفيات في إيطاليا، وفقاً لأرقام رسمية.
وذكرت وزارة الصحة، أمس الجمعة، أن البرازيل سجّلت رقما قياسيا جديدا من الوفيات جراء الفيروس بلغ 1473 وفاة خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 34,021 من أصل 614,941 إصابة.
وسجلت إيطاليا من جهتها 33,689 وفاة من أصل 234,013 إصابة.
غير أنّ المجتمع العلمي في البرازيل يعتبر هذه الأرقام أقلّ بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوص المخبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تهدد بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.