البرازيل تهدد بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية

هدد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بسحب بلاده من منظمة الصحة العالمية إذا لم تكف عن أن تكون "منظمة سياسية متحيزة".



وقال أيضا بولسونارو في تصريحات للصحفيين بثتها محطة(سي.إن.إن برازيل) إن عقار هيدروكسي كلوروكوين "عاد" بعد سحب دراسات "زائفة" بشأن فعاليته.

ويؤيد بولسونارو استخدام هذا العقار لعلاج فيروس كورونا المستجد رغم عدم وجود دليل علمي على كفاءته.

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وارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 34 ألفاً في البرازيل، لتُصبح ثالث أعلى نسبة في العالم، متجاوزة بذلك عدد الوفيات في إيطاليا، وفقاً لأرقام رسمية.

وذكرت وزارة الصحة، أمس الجمعة، أن البرازيل سجّلت رقما قياسيا جديدا من الوفيات جراء الفيروس بلغ 1473 وفاة خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 34,021 من أصل 614,941 إصابة.

وسجلت إيطاليا من جهتها 33,689 وفاة من أصل 234,013 إصابة.

غير أنّ المجتمع العلمي في البرازيل يعتبر هذه الأرقام أقلّ بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوص المخبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين.