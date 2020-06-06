نصائح للتعامل مع نقص الحديد لدى الأطفال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد نقص الحديد حالة شائعة إلى حد ما بين الأطفال، وقد يكون من الصعب اكتشافه في البداية، وهو أحد العناصر الغذائية الأساسية لنمو الأطفال، الذى يمكن أن يؤثر أي نقص به على نمو طفلك وصحته العامة.

عنصر الحديد ليس ضروريا فقط في توفير الطاقة للحياة اليومية ولكنه يلعب أيضًا دورًا حيويًا في نمو دماغ طفلك، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالة تسمى فقر الدم بسبب نقص الحديد، ومع ذلك ، فهذه حالة شائعة إلى حد ما بين الأطفال وقد يكون من الصعب اكتشافها في البداية، ويعد سوء التغذية وفقدان الدم وعدم القدرة على امتصاص الحديد من المصادر الغذائية من أسباب نقص الحديد الرئيسية.

أهمية الحديد للأطفال

يساعد الحديد في حركة الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم، ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite" من الضروري أن تقوم العضلات بتخزين الأكسجين واستخدامه بشكل صحيح، و يمكن أن يؤثر نقص الحديد أيضًا على نمو طفلك وتطوره ويسبب مشاكل سلوكية.

كما يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، حيث لا يحتوي الدم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية، وهذا يمكن أن يزيد من خطر العدوى، وفي بعض الأحيان يمكن أن تنخفض مستويات الهيموجلوبين لدى الطفل بشكل كبير وقد يحتاج إلى نقل الدم أو العلاج باستخدام حقن الحديد أو العلاج بالحديد في الوريد. في هذه الحالة ، يلزم دخول المستشفى.

أعراض نقص الحديد لدى الأطفال

في معظم الأحيان ، تكون الأعراض الأولية لنقص الحديد خفية للغاية، فقط عندما يكون طفلك مصابًا بفقر الدم بسبب نقص الحديد ، ستتمكن من تحديد الأعراض، والعلامات الشائعة لهذه الحالة هي شحوب البشرة ، والتعب ، والأيدي والأقدام الباردة ، وضعف الشهية ، وقد يظهر على طفلك أيضًا علامات تباطؤ النمو والتطور ، والتنفس السريع بشكل غير طبيعي ، والمشكلات السلوكية والالتهابات المتكررة، والأظافر الهشة ، أو اللسان الأحمر العميق ، كما أن الشقوق على جانب الفم قد تشير أيضًا إلى نقص الحديد.

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نصائح للوقاية من نقص الحديد

عليك أن تدرك إضافة هذه العناصر الغذائية إلى نظام طفلك الغذائي منذ البداية ، ولكن إذا كان هناك نقص فتحدثي مع طبيبك حول مكملات الحديد، فعادة ، يتم إعطاء هذه المكملات بعد 4 أشهر من العمر حتى الوقت الذي يتخرج فيه لتناول حصتين أو أكثر من الأطعمة الغنية بالحديد كل يوم.

و بمجرد أن يتم فطام الطفل عن الحليب والأغذية المركبة ، يمكنك البدء بحبوب مدعمة بالحديد منها اللحم والفاصوليا المهروسة مرة واحدة في اليوم ستعطي طفلك الكمية المطلوبة من الحديد.

إذا كان طفلك أكبر سنًا ، ضعي اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك والفاصوليا والسبانخ في نظامه الغذائي، مع كمية من الحليب حوالي 700 مليلتر يوميًا، لأن إضافة فيتامين c إلى طعام طفلك د سيساعد ذلك في امتصاص الحديد الغذائي. تعتبر الحمضيات والفراولة والفلفل والطماطم والخضروات الورقية خيارات جيدة.

مصادر الحديد الغذائية

يمكنك تضمين بعض الأطعمة الغنية بالحديد في النظام الغذائي لطفلك لمنع هذا النقص، مثل اللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية مثل التونة والفاصوليا والبطاطس مع الجلود هي مصادر جيدة لهذه المغذيات.

والخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي والفواكه الجافة مثل الزبيب محملة بالحديد.

عصير البرقوق يحتوي أيضًا على كمية عالية من الحديد.