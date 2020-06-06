شكرا لقرائتكم خبر عن هل شعرت بفقدان حاسة الشم عند الإصابة بالبرد والأنفلونزا؟ اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل شعرت يومًا بأنك فقدت حاسة الشم لديك لبعض الوقت، خاصة عند الإصابة بالبرد والأنفلونزا، إذاً هذه حالة صحية طبية حيث يعاني الشخص من فقدان رائحة مؤقت أو دائم، ووفقًا للبيانات ، يولد واحد من بين 10000 شخص بهذه الحالة ، ويسمى أيضًا فقر الدم الوراثي الخلقي حيث يولدون بدون حاسة الشم،

التعريف الطبي لفقدان الشم هو Anosmiaوفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، فإن حاسة الشم هي إحدى الحواس الخمس لجسم الإنسان، وهو بالفعل شعور مهم لأنه يساعدنا على تحديد الأشياء وتمييزها على أساس كيفية شمها، وهناك ثلاثة أنواع من فقدان الشم Anosmia: قد نعاني جميعًا تقريبًا من هذه الحالة في مرحلة ما حيث لا يمكن للأنف شم أي شيء بسبب الخياشيم.التعريف الطبي لفقدان الشم هو Anosmiaوفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، فإن حاسة الشم هي إحدى الحواس الخمس لجسم الإنسان، وهو بالفعل شعور مهم لأنه يساعدنا على تحديد الأشياء وتمييزها على أساس كيفية شمها، وهناك ثلاثة أنواع من فقدان الشم Anosmia:

مؤقت: وهو أمر شائع لأنه يحدث بسبب احتقان مسار الأنف أثناء الإصابة بالبرد والإنفلونزا والجيوب الأنفية، وما إلى ذلك، ويمكنك استخدام مزيل الاحتقان العشبي محلي الصنع للحصول على الراحة.

الدائم: يسبب هذا فقدانًا دائمًا للرائحة لأسباب مختلفة مثل الحوادث ، التقدم في العمر ، إلخ.

الخلقي: يحدث هذا في واحد من كل 10000 بالغ حيث يولدون بهذه الحالة.



أسباب فقدان الشم وعوامل الخطرفيما يلي بعض الأسباب الشائعة لفقدان الشم: أسباب فقدان الشم وعوامل الخطرفيما يلي بعض الأسباب الشائعة لفقدان الشم:

انسداد في ممر الأنف

تورم الممرات الأنفية

احتقان بالأنف

البرد والانفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية

الانفلونزا

احتقان بسبب التهاب الأنف التحسسي أو غير التحسسي

ابتلاع الأبخرة السامة أو الكيميائية

بعض عوامل الخطر تشمل :

الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات الطبية هم أكثر عرضة لخطر فقدان الشم :

Advertisements

مرض الزهايمر

أورام الدماغ

فصام

مرض الشلل الرعاش

قصور الغدة الدرقية

تصلب متعدد

داء السكري

الصرع

أعراض فقدان الشم

يتمثل العرض الرئيسي فقدان الرائحة حيث إن هذه الحالة تتعلق بفقدان الرائحة، عندما تعاني من مثل هذه الحالة ، من المهم أن تجد السبب الجذري أولاً، في معظم الحالات ، يحدث فقدان الشم عندما يكون الشخص مصابًا بالبرد أو الأنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية. في مثل هذه الحالة ، ستهدأ المشكلة عندما تتعافى، فهذا مؤقت.

إذا لم يكن لديك نزلة برد أو إنفلونزا ولكنك غير قادر على شم أي شيء ، فتحقق من الأسباب المذكورة أعلاه وحدد ما إذا كان لديك أي منها، إذا استمرت الحالة لعدة أيام ، فقم بزيارة الطبيب واختبر نفسك، سيجري اختبارات معينة مثل:

اختبار معرف الرائحة

تنظير أنفي

التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي للدماغ للبحث عن أي انسداد