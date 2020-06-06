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هل شعرت بفقدان حاسة الشم عند الإصابة بالبرد والأنفلونزا؟ اعرف السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل شعرت يومًا بأنك فقدت حاسة الشم لديك لبعض الوقت، خاصة عند الإصابة بالبرد والأنفلونزا، إذاً هذه حالة صحية طبية حيث يعاني الشخص من فقدان رائحة مؤقت أو دائم، ووفقًا للبيانات ، يولد واحد من بين 10000 شخص بهذه الحالة ، ويسمى أيضًا فقر الدم الوراثي الخلقي حيث يولدون بدون حاسة الشم،

قد نعاني جميعًا تقريبًا من هذه الحالة في مرحلة ما حيث لا يمكن للأنف شم أي شيء بسبب الخياشيم. cf54b8a744.jpg التعريف الطبي لفقدان الشم هو Anosmiaوفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، فإن حاسة الشم هي إحدى الحواس الخمس لجسم الإنسان، وهو  بالفعل شعور مهم لأنه يساعدنا على تحديد الأشياء وتمييزها على أساس كيفية شمها، وهناك ثلاثة أنواع من فقدان الشم Anosmia:

 

مؤقت: وهو أمر شائع لأنه يحدث بسبب احتقان مسار الأنف أثناء الإصابة بالبرد والإنفلونزا والجيوب الأنفية، وما إلى ذلك، ويمكنك استخدام مزيل الاحتقان العشبي محلي الصنع للحصول على الراحة.

 

الدائم: يسبب هذا فقدانًا دائمًا للرائحة لأسباب مختلفة مثل الحوادث ، التقدم في العمر ، إلخ.

 

الخلقي: يحدث هذا في واحد من كل 10000 بالغ حيث يولدون بهذه الحالة.

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أسباب فقدان الشم وعوامل الخطرفيما يلي بعض الأسباب الشائعة لفقدان الشم:

 

انسداد في ممر الأنف

تورم الممرات الأنفية

احتقان بالأنف

البرد والانفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية

الانفلونزا

احتقان بسبب التهاب الأنف التحسسي أو غير التحسسي

ابتلاع الأبخرة السامة أو الكيميائية

 

بعض عوامل الخطر تشمل : 

الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات الطبية هم أكثر عرضة لخطر فقدان الشم : 

 

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مرض الزهايمر

أورام الدماغ

فصام

مرض الشلل الرعاش

قصور الغدة الدرقية

تصلب متعدد

داء السكري

الصرع

 

أعراض فقدان الشم

 

يتمثل العرض الرئيسي فقدان الرائحة حيث إن هذه الحالة تتعلق بفقدان الرائحة، عندما تعاني من مثل هذه الحالة ، من المهم أن تجد السبب الجذري أولاً،  في معظم الحالات ، يحدث فقدان الشم عندما يكون الشخص مصابًا بالبرد أو الأنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية. في مثل هذه الحالة ، ستهدأ المشكلة عندما تتعافى، فهذا مؤقت.

 

إذا لم يكن لديك نزلة برد أو إنفلونزا ولكنك غير قادر على شم أي شيء ، فتحقق من الأسباب المذكورة أعلاه وحدد ما إذا كان لديك أي منها، إذا استمرت الحالة لعدة أيام ، فقم بزيارة الطبيب واختبر نفسك، سيجري اختبارات معينة مثل:

 

اختبار معرف الرائحة

تنظير أنفي

التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي للدماغ للبحث عن أي انسداد

 

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كيفية علاج فقدان الشميعتمد العلاج على السبب الجذري للحالة، فإذا كان ذلك بسبب البرد أو التهاب الجيوب الأنفية ، سيعطيك الطبيب أدوية لتخفيف المشكلة،  يمكنك أيضًا استخدام بخاخات الأنف لفتح ممرات الأنف المسدودة،  جرب مزيل الاحتقان منزليًا لتخفيف حدة البرد وفقر الدم. إذا كان هذا بسبب أي حالة خطيرة على النحو الذي حدده الطبيب ، فقد تحتاج إلى الخضوع للعلاج.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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