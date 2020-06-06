شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تحمى نفسك من فيروس كورونا بخفض الوزن ولماذا يعتبر منقذًا للحياة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ميخائيل موسلى الطبيب الصحفى ومؤلف كتاب " 19 Covid"، إن فيروس Covid-19 انتقائي للغاية بشأن من يقتل، معظم الناس، وخاصة الشباب، يتخلصون منه، لكن البعض الآخر يصبح مريضا بشدة، ويعانى من المضاعفات، هناك عاملان رئيسيان من عوامل الخطر، هما العمر والجنس (لا يمكنك القيام بأي شيء حيالهما)، ولكن يمكنك أن تفعل شيئًا بشأن السمنة المركزية، والتي تحمل الكثير من الدهون حول الأمعاء، واليوم سأوضح لك كيف؟؟



الكرش عامل خطر كبير

وأضاف، إذا كان شكل جسمك على شكل كمثرى"، فإن الدهون الزائدة فى الأسفل، أو في الفخذين، تبدو غير ضارة نسبيًا، ولكن إذا قام جسمك بتخزين الدهون حول البطن، فهذا يزيد بشكل كبير من خطر حدوث مضاعفات إذا أصبت بفيروس كورونا، كما أنه يجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

في هذه السلسلة المأخوذة من كتابه الجديد Covid-19، يشرح الدكتور ميخائيل موسلي، لماذا يمكن أن يكون فقدان الوزن هذا الصيف على نظامه الغذائي منقذًا للحياة، موضحا أن الرجال اكثر عرضه لتخزين الدهون في البطن أكثر من النساء، مما قد يساعد في تفسير سبب احتمال دخولنا في نهاية المطاف في العناية المركزة، إذا أصبنا بفيروس كورونا Covid-19.

وقال كلما زاد وزنك، قلت سعة الرئة لديك، لذا، إذا هاجم فيروس كورونا "Covid-19 "رئتيك، فهناك خطر أكبر بأن ينتهي بك الأمر في العناية المركزة، يميل الأشخاص الذين يعانون من زيادة دهون الجسم أيضًا إلى أن يكون لديهم جهاز مناعي أقل كفاءة، وهذا يعني أنهم لا يصابون بعدوى أكثر فحسب، بل أن اللقاحات تكون أقل فعالية عندما يصابون به.

وأضاف، تُعرف الدهون الموجودة في أمعائك وحولها بالدهون الحشوية، وترتبط بمجموعة من الأمراض المزمنة التي يمكن أن تقصر حياتك في أفضل الأوقات، ولكن الأمر أكثر خطورة إذا تم اصابتك بفيروس كورونا "Covid-19 "، موضحا أن هناك سبب آخر قد ترغب فيه للتخلص من الكرش، وهو أن الدهون الحشوية تسير جنبًا إلى جنب مع ارتفاع مستويات السكر في الدم، وأولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 أو في مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر، أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات أو البكتيريا.

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خفض الوزن طريقة سهلة للتخلص من سكر النوع الثانى والحماية من كورونا

وقال، يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم أيضًا، إلى إتلاف الأوعية الدموية، ولهذا السبب يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأمراض الكلى، والسكتة الدماغية، يزيد فيروس كورونا Covid-19 من تفاقم هذه المشكلة، لأنه يهاجم أيضًا الأوعية الدموية ويسبب تخثر الدم، مما قد يؤدي إلى نوبات قلبية وسكتات دماغية.

وأضاف، إن اهتمامي بالتأثير الخطير للدهون المعوية هو اهتمام شخصي، ففي عام 2012، كشف اختبار روتيني صدمة، حيث أنني كنت في المراحل الأولى من مرض السكري من النوع 2، كنت أعاني من زيادة الوزن قليلاً، ولكن مثل العديد من الرجال في منتصف العمر، كنت أحمل معظم هذه الدهون الزائدة حول الخصر، ولكن من خلال فقدان 9 كجم، و 4 بوصات من خصري، تخلصت من مرض السكري بشكل فعال.



التخلص من السمنة يعنى التخلص من سكر النوع الثانى

وأوضح، إنه لم يكن ذلك مفاجئًا لى عندما أخبرنى الدكتور روي تايلور، أستاذ الطب والتمثيل الغذائي في جامعة نيوكاسل، وأحد كبار خبراء السكري في أوروبا، أن سبب تمكني من التخلص من داء السكري من النوع 2 هو أنني، من خلال فقدان الوزن بسرعة، تخلصت من انسداد الدهون في الكبد والبنكرياس.

يوافق البروفيسور تايلور، على أن الطريقة الأكثر أهمية لحماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا بـ Covid-19 هي من خلال غسل اليدين بانتظام، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لكنه واضح أيضًا أنه يجب التخلص من العديد من عوامل الخطر الرئيسية لعدوى فيروس كورونا Covid-19 الشديدة، من خلال تحسين دهون الجسم، والتخلص ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات السكر في الدم، عن طريق فقدان الوزن بسرعة، سيؤدي ذلك إلى تطبيع سريع لمستويات السكر في الدم، ويقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا Covid-19، في غضون أيام أو أسابيع.

وبنصح بتعزيز جهاز المناعة من خلال، تناول كميات كافية من البروتين، والفيتامينات، والمعادن والمغذيات الدقيقة الأخرى، مؤكدا أن المفتاح هو التمسك بـ 800 سعر حراري في اليوم، إما كل يوم لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا، أو لمدة يومين في الأسبوع على مدى فترة أطول، هناك الكثير من المعلومات حول كيفية القيام بذلك بسهولة وأمان.

وأوضح، يشجع فقدان الوزن السريع جسمك على التحول إلى حرق الدهون، كما أنه يقلل من مستويات الإنسولين، ويزيد هرمونات النمو، ويعزز مستويات هرمون، يسمى BDNF في الدماغ، مما يساعد على تحسين مزاجك.