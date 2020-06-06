شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: أدوية ارتفاع ضغط الدم قد تُقلل من مخاطر الوفاة بـ”كورونا” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أن أدوية ارتفاع ضغط الدم المستخدمة على نطاق واسع، ربما تساعد في الحماية من الأعراض الحادة لمرض «كوفيد- 19»، فيما يهدئ المخاوف من أنها يمكن أن تتسبب في تفاقم المرض الناجم عن الإصابة بفيروس «كورونا»،

ووفقاً لوكالة “رويترز” قال باحثون في دورية «يوروبيان هارت»، إن مخاطر الوفاة بسبب «كوفيد- 19» بين أولئك الذين يتناولون أي نوع من الأدوية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، كانت أقل بكثير من الذين لم يعالجوا من ارتفاع ضغط الدم، وذلك في الدراسة التي شملت حوالي 2900 مريض دخلوا في فبراير ومارس مستشفى «هو شين شان» في مدينة ووهان الصينية، بؤرة الوباء في العالم.

وكان عديد من الأبحاث قد أشار إلى أن الأدوية ربما تزيد حدة مرض «كوفيد- 19».

وقال «في لي» الباحث المشارك في الدراسة من مستشفى «شينغ في شيان» بالصين: «دُهشنا بشدة؛ لأن تلك النتائج لم تدعم افتراضاتنا الأولية. في الواقع كانت النتائج في الاتجاه المضاد».

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وأضاف «لي» إن الأدلة حتى الآن ناتجة عن دراسات رصدية، وليست تجارب سريرية؛ لكن في الوقت الحالي «نقترح ألا يوقف أو يغير الناس العلاج المعتاد لارتفاع ضغط الدم، ما لم يأمر الطبيب بذلك».

وأوصت الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية، بأن يواصل المرضى تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم الموصوفة لهم.