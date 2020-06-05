3.3 مليون حالة شفاء من كورونا حول العالم

توفي 396 ألفاً و681 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 6 ملايين و801 ألف و914 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 3 ملايين و308 آلاف و381 مصاب على الأقل من هذه الحالات.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى مليون و947 ألفاً و60 حالة بزيادة 23 ألفاً و9 حالات خلال آخر 24 ساعة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة ارتفع بواقع 989 إلى 111 ألفاً و162 حالة.





وسجَّلت فرنسا 46 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في زيادة بنسبة 0.2% ليصل إجمالي الوفيات إلى 29111 وهو خامس أكبر عدد في العالم.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن معدل الزيادة هو نفس معدل الخميس، في الوقت الذي لا تزال فيه أعداد مَن يدخلون المستشفيات بسبب مرض "كوفيد- 19" في مسار التراجع المستمر منذ فترة طويلة.





وفي إيطاليا، قالت وكالة الحماية المدنية إنَّ البلاد سجلت، الجمعة، 85 حالة وفاة بالوباء في مقابل 88 حالة في اليوم السابق في حين قفزت حصيلة حالات الإصابة الجديدة إلى 518 حالة في مقابل 177 حالة، الخميس.

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وأشارت الوكالة إلى ن عدد حالات الوفاة في إيطاليا منذ ظهور المرض في البلاد يوم 21 فبراير/شباط بلغ 33774 حالة، وهو أكبر عدد من المتوفين في دولة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 234531 حالة، وهو أكبر عدد من المصابين في دولة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.





ومن بين حالات الإصابة الجديدة البالغ عددها 518 حالة كانت هناك 402 في منطقة لومبارديا بشمال البلاد، وهي أكثر المناطق الإيطالية تضررا سواء من ناحية عدد الإصابات أو الوفيات.

في السياق، قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن عدد الإصابات بالفيروس في الهند يتضاعف كل 3 أسابيع لكن الوباء لم يصل إلى حد الانفجار داخل البلاد وفي منطقة جنوب آسيا.





وقال الدكتور مايك ريان، كبير خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي: "في جنوب آسيا، ليس في الهند فحسب، ولكن في بنجلاديش وباكستان وغيرها من دول جنوب آسيا ذات الكثافة السكانية الضخمة، لم يصل الوضع بالنسبة للمرض إلى حد الانفجار، لكن خطر حدوث ذلك موجود دائما".

وأكدت سوميا سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، في إشارة إلى سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، أن الحالات المسجلة البالغ عددها 200 ألف إصابة "تبدو كبيرة ولكن بالنسبة لبلد بهذا الحجم لا يزال الرقم متواضعاً".



