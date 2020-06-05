العيادات الافتراضية.. بديل آمن وسريع في زمن كورونا

أثار انتشار فيروس كورونا المستجد مخاوف كثيرة من تفشي العدوى بمراكز تقديم الخدمة الطبية، ما دفع العديد من الأطباء لعلاج مرضاهم عن بُعد عبر عيادات افتراضية.

وفرضت تجربة الموقع الطبي الأمريكي الشهير Teladoc Health الذي تأسس في عام 2002 لتوقيع الكشف الطبي على المرضى عن بُعد نفسها بقوة خلال جائحة كورونا.





وعلى هذا النهج، صمم الطبيب المصري وليد شوقي موقعاً طبياً على الإنترنت لتقديم الخدمة العلاجية عن بُعد عبر تطبيقات مختلفة منها "ماسنجر وواتساب وفيديو كول".

ويقول شوقي لـ"الخليج 365" إن الهدف من تصميم موقعه هو مساعدة المرضى الذين يعانون أمراضاً مختلفة ولا يستطيعون التردد على العيادات الطبية لخوفهم من الإصابة بالفيروس.

ويضيف أنَّ إدارة الموقع تعمل على توصيل المريض بالطبيب المختص لتبادل الحديث عبر الفيديو كول.





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وفي السعودية، خصص طبيب العيون محمد الريدي جزءاً من وقته يومياً للتعامل مع المرضى عبر تطبيق "واتساب".

ويوضح الريدي لـ"الخليج 365" أنه يقدم هذه الخدمة للمرضى من جميع أنحاء العالم دون الحصول على مقابل مادي لأنه عمل تطوعي خصوصاً في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.





وتتعامل طبيبة الجلدية المصرية مي شعيب أيضاً مع مرضاها عبر تطبيقي "واتساب" و"ماسنجر" في تقديم الخدمات العلاجية إليهم.

وتشير شعيب إلى أنَّها تستقبل أسئلة واستسفارات المرضى عبر العيادة الافتراضية طوال اليوم، لكن بعض الحالات تحتاج فحصاً سريرياً ولا يمكن معها وضع روشتة علاج عبر التواصل الافتراضي.





ويقول الطبيب المصري كريم مجدي أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية إنه يستقبل العديد من الحالات المرضية يومياً عبر تطبيق "واتساب"، وبناء على تشخيص المريض يوضع له ورشتة علاجية سواء كانت تدريبات علاجية أو أدوية يتم تناولها.



