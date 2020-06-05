إنفوجراف.. مركز تقييم "كوفيد-19" المتميز في أبوظبي‎

افتتحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) مركز تقييم "كوفيد-19" المتميز في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات، بطاقة استيعابية يومية تصل إلى 2000 مراجع في أبوظبي، و1500 مراجع في العين.

ويقدم المركز الذي تديره الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، خدماته لجميع أفراد المجتمع الذين كانت نتيجة فحص "كوفيد- 19" الخاصة بهم إيجابية.

ويستعرض الإنفوجراف التالي أبرز المعلومات عن مركز تقييم "كوفيد- 19" المتميز:



