البحرين تسجل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت البحرين، الجمعة، عن تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية أن الحالات الجديدة موزعة بين 51 حالة لعمالة وافدة، و 40 حالة لمخالطين لحالات قائمة و 11 حالة قادمة من الخارج.

وذكرت أن 114 حالة إضافية تماثلت للشفاء ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 8585 حالة.



وأضافت أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 55 حالة، منها 12 حالة تحت العناية، في حين أن 5216 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5228 حالة قائمة.