مصادر: مقتل زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في مالي المزيد

يونس بورنان - وكالاتالسبت 2020/6/6 12:10 ص بتوقيت أبوظبي
تمكنت قوات فرنسية ومالية، الجمعة، من القضاء على الإرهابي ذي الأصل الجزائري عبدالمالك درودكال، زعيم ما يسمى بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في عملية عسكرية مشتركة شمال مالي.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، إن "القوات الفرنسية قتلت زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال بشمال مالي.
وأضافت بارلي على "تويتر": "في الثالث من يونيو/حزيران قتلت قوات الجيش الفرنسي بدعم من شركاء محليين أمير القاعدة في بلاد المغرب عبد المالك دروكدال وعدد من أقرب معاونيه خلال عملية في شمال مالي".
وبعد إعلانه ولائه لتنظيم القاعدة الإرهابي وتغيير اسم تنظيمه الإرهابي "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي كانت تنشط في الجزائر ونفذت عمليات إجرامية بشعة، أرسل الإرهابي درودكال عناصره إلى شمال مالي للمشاركة في عمليات إرهابية ضد القوات الأفريقية والمالية المشتركة في 2013.
واشتهر أمير ما يعرف بـ"أمير القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" باسم "مصعب عبد الودود"، وحكم عليه بالإعدام غيابياً من قبل القضاء الجزائري في 2013.
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