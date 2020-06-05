7 فوائد لفاكهة "الكيوي" تعرف عليها وحافظ على مناعتك قوية

تعد فاكهة الكيوي من الأغذية الغنية بالعناصر الضرورية لصحة الإنسان، مثل الألياف وفيتامين C وفيتامين E وفيتامين K والفولات والنحاس والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والبروتين والحديد وغيرها، ووفقا لموقع "بينك فيلا" فإنه بالإضافة إلى مذاق الكيوي اللذيذ، فإن له فوائد غذائية كثيرة كالمساعدة في الهضم وغيرها.

جيد للهضم

تساعد الألياف الغذائية وإنزيم يسمى الأكتينيدين الموجودة في الكيوي في عملية الهضم. يستحسن بعد تناول وجبة كبيرة، أكل الكيوي لأنه يمكن أن يساعد في تكسير البروتينات القوية من اللحوم والأسماك، التي تؤدي غالبًا إلى الانتفاخ. فهو يساعد في حل مشاكل الهضم مثل الإمساك والقولون العصبي وغيرها.

ينظم ضغط الدم

يمكن أن يساعد الكيوي في تقليل ارتفاع ضغط الدم ومنع الأمراض ذات الصلة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية. وفقًا للدراسة، أظهر أولئك الذين يتناولون 3 حبات كيوي يوميًا لمدة 8 أسابيع انخفاض ضغط الدم الانبساطي والانقباضي. يمكن أن يكون مضادات الأكسدة، التي تسمى اللوتين وفيتامين ج المساهم الرئيسي في خفض ضغط الدم.

يحارب الالتهاب

يساعد بروميلين، وهو إنزيم موجود في الكيوي، على تكسير البروتينات وشفاء الالتهاب. يعني انخفاض الالتهاب وجود فرص أقل للأمراض ذات الصلة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما تساعد الكميات الكبيرة من فيتامين ج أيضًا في الحد من الالتهاب عن طريق مكافحة الجذور الحرة.

يساعد في إنقاص الوزن

يجب عليك بالتأكيد إضافة الكيوي إلى نظامك الغذائي. ارتفاع محتوى الماء، وانخفاض السعرات الحرارية، وانخفاض GI ، وكمية جيدة من الألياف وما إلى ذلك كلها تساعد في فقدان الوزن. لذا ، اشرب عصير كيوي أو رجه كوجبة إفطار وستشعر بالامتلاء لوقت جيد. أيضًا ، سيكون الجهاز الهضمي رائعًا بعد تناوله، ويؤدي نفس الشيء بشكل غير مباشر إلى فقدان الوزن.

يعزز المناعة

فيتامين ج مهم للوظيفة الخلوية، ويحمي الخلايا من تلف الجذور الحرة ويدعم أيضًا جهاز المناعة. كوب واحد من الكيوي سيعطيك 103٪ من الـ RDA من فيتامين C ويعزز جهاز المناعة لديك بقوة ويحافظ على العدوى والبرد والإنفلونزا.

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يقلل من تخثر الدم

يمكن للكيوي منع تخثر الدم. وفقًا للدراسات ، يمكن أن يحل 2 إلى 3 ثمار من الكيوي يوميًا محل الأسبرين اليومي المطلوب لتخفيف الدم وتحسين صحة القلب على مدار فترة من الزمن.

يمنع فقدان الرؤية

هل تعلم أن الكيوي رائع لعينيك؟ التنكس البقعي هو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر. وفقًا لدراسة واحدة، يمكن أن تقلل ثلاث حصص من الفاكهة يوميًا من فرص التنكس البقعي بنسبة 36٪ يساعد محتوى النحاس الضروري للجهاز العصبي بشكل غير مباشر على الأداء الصحي للعيون.

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