شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: وضع أقنعة الوجه فى مياه مالحة يمكن أن يمنع تسرب فيروس كورونا للأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة حديثة إلى أن نقع أقنعة الوجه في المياه المالحة يمكن أن يمنع تسرب الفيروس التاجي كورونا المستجد.ووجد باحثون أمريكيون أن قدرتهم على تصفية الجسيمات الدقيقة المماثلة في الحجم لفيروس Sars-Cov-19 قد تحسنت بشكل كبير عن طريق نقع الأقنعة فى الملح.

ووفقا لتقرير جريدة "Thesun"، يحث العلماء الآن الناس على استخدام علاج الملح كوسيلة لتحسين أقنعة القماش المصنوعة فى المنزل وكذلك لإطالة عمر الأقنعة الجراحية.

يأتي ذلك بعد أن حثت معظم الحكومات على ارتداء أغطية الوجه أثناء وجودهم في الأماكن العامة، وكشفت أدلة خطوة بخطوة حول كيفية جعل أغطية الوجه في المنزل باستخدام القمصان القديمة.



نقع الأقنعة بمحلول ملح

توصل الباحثون من جامعة بوسطن إلى اكتشافهم بعد تحليل تأثير نقع الملح على قطع صغيرة من منشفة ورقية للمطبخ ومنشفة ورقية معملية وفلتر قناع جراحي، حيث قاموا بنقع المواد في الملح بالماء والسطح ثم جففوها.

ثم قام الباحثون بتقطير قطرات صغيرة من السائل الذي يحتوي على حويصلات غشاء خارجي فلوري (OMVs) وكانت قريبة من جزيئات فيروس كورونا، وقال المؤلف الرئيسي للدراسة جوناثان كارنينو ، مساعد بحثي في ​​قسم أمراض الرئة في كلية الطب بجامعة بوسطن: "نظرنا بعد ذلك تحت المجهر لمعرفة عدد الجسيمات التي اخترقت".

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"كان هناك اختلاف كبير بين مرشح القناع الجراحي القياسي والفلتر المعالج مسبقًا، وفي الواقع ، كانت المنشفة الورقية المعالجة مسبقًا مرشحًا أفضل من مرشح القناع الجراحي غير المعالج.



كيفية القيام بمعالجة الملح على قناع وجهك في المنزلبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجربة طريقة المعالجة المسبقة ، قدم المؤلف الرئيسى وصفة القيام بذلك: كيفية القيام بمعالجة الملح على قناع وجهك في المنزلبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجربة طريقة المعالجة المسبقة ، قدم المؤلف الرئيسى وصفة القيام بذلك:

قياس 100 مل من ماء H2O (يفضل H2O المقطر كما تم استخدامه في دراستنا)

سخن H2O برفق .

اخلطي 30 جرامًا أو 5ملاعق صغيرة من ملح الطعام حتى تذوب تمامًا.

أنقع منشفة ورقية منزلية مسبقة القطع بحجم وشكل قناع جراحي أو جهاز تنفس N95 في المحلول لمدة 5 دقائق للتأكد من أن المحلول ينقع المادة تمامًا.

يترك ليجف تماما.

قم بإرتداء المناشف الورقية المعالجة مسبقًا بالخارج من قناع محلي الصنع أو قناع جراحي أو جهاز تنفس N95 واستبدله كل ساعتين تقريبًا أو عاجلاً إذا اتسخ.

في حالة الأقنعة الجراحية ، يقترح الفريق الطبى قطع منشفة ورقية إلى حجم القناع ، ومعالجتها بالملح ، ثم إرفاقها بالجزء الخارجى من القناع حيث ستحجب الجسيمات لمدة تصل إلى ساعتين، ثم يمكن استبداله بفلتر مناديل ورقية أخرى معالجة بالملح.

مرة أخرى ، كانت المناشف الورقية المعالجة مسبقًا أفضل من القناع الجراحي غير المعالج.

وكتب الباحثون في المجلة الأمريكية لمكافحة العدوى أن نقع القناع في الماء المالح يحسن قدرته على حجب هذه الجسيمات الدقيقة لأنه يخلق "شبكة شعرية، لأن الملح في الماء يشكل روابط جزيئية ويخلق شبكة (في المنشفة الورقية) عندما يوضع الملح من خلال محلول مائي".

"عندما تضرب جسيمات نانوية المنشفة الورقية المعالجة ، يذوب الملح لمدة ثانية وعندما يجف ، مما يؤدي إلى إنشاء شبكة شعرية ، فإنه يغلف الفيروس."

قالت الدكتورة كاثرين كلاس ، الأستاذة المساعدة في الطب بجامعة ماكماستر في هاميلتون ، أونتاريو ، كندا ، وعالمة أمراض الكلى في مستشفى سانت جوزيف هاميلتون للرعاية الصحية ، التي شاركت في تأليف ورقة بحثية حديثة ، أن الدراسة الجديدة هي "إثبات مثير للاهتمام للمفهوم". دليل على فعالية أقنعة القماش.