"الصحة العالمية": الكمامات وحدها لا تحمي من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنَّ ارتداء الكمامات فقط لا يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ونشرت المنظمة، الجمعة، تحديثاً لإرشاداتها شمل توصية للحكومات بمطالبة الناس بارتداء كمامات الوجه المصنوعة من القماش في الأماكن العامة للمساعدة في الحد من انتشار الوباء.





وشددت المنظمة في التوجيهات الجديدة المدعومة بنتائج دراسات أجريت خلال الأسابيع الأخيرة على أن كمامات الوجه ما هي إلا واحدة من مجموعة من الأدوات التي تقلل خطر انتشار الفيروس.

بدورها، قالت ماريا فان كيركوف الخبيرة في المنظمة: "ننصح الحكومات بتشجيع الناس على ارتداء الكمامات، ونقصد بالتحديد كمامات القماش، أي الكمامات غير الطبية".

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وأضافت: "توصلنا إلى نتائج أبحاث جديدة. لدينا الآن أدلة تفيد بأنه في حال تنفيذ ذلك بالشكل الملائم فإنها (الكمامات) يمكن أن تشكل حاجزاً أمام الرذاذ الذي يحتمل أن يحمل العدوى".

وكانت منظمة الصحة قد قالت في السابق إنه لا يوجد دليل يدعم أو يدحض استخدام الأصحاء للكمامات، وكانت توصي دوماً بقصر استخدامها على الأشخاص المصابين ومن يقدمون لهم الرعاية.



