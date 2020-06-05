الإمارات: 44 ألف فحص كورونا وشفاء 765 حالة

أعلنت الإمارات، الجمعة، عن إجراء أكثر من 44 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات ساهم في الكشف عن 624 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 37,642 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 274 حالة .



ولفتت الوزارة الإماراتية إلى شفاء 765 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.