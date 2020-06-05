المغرب يسجل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365الجمعة 2020/6/5 09:14 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 8071 حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 267278 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في 208 حالة.
وأكدت الوزارة المغربية تسجيل 73 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7268 حالة.
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