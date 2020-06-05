القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة
الخليج 365الجمعة 2020/6/5 08:34 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت تركيا، الجمعة، عن تسجيل 18 حالة وفاة و930 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تسجل 18 وفاة و930 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.