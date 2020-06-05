تركيا تسجل 18 وفاة و930 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الجمعة 2020/6/5 08:34 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/6/5 08:34 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت تركيا، الجمعة، عن تسجيل 18 حالة وفاة و930 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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