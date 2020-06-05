الجزائر تسجل 9 وفيات و104 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365الجمعة 2020/6/5 08:06 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الجمعة، عن تسجيل 104 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال 24 ساعة الأخيرة.
وذكرت الوزارة أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات إلى 9935 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
أما فيما يخص الوفيات، فقد ارتفع الإجمالي إلى 690 حالة وفاة، بعد تسجيل 9 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.
ولفتت الوزارة الجزائرية إلى أن 156 تماثلت حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 6453 حالة.
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