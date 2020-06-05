الأردن يسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365الجمعة 2020/6/5 07:37 م بتوقيت أبوظبي
أعلن الأردن، الجمعة، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي المصابين لديه إلى 784 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الأردنية أن الإصابات موزعة بين 16 إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، وأحدهم عبر حدود جابر، منهم 6 أردنيين، و10 من جنسيّات غير أردنيّة، إضافة إلى حالة لأردني قادم من الخارج، وحالتان لشخصين من جنسيّة عربيّة قادمين إلى المملكة.
وقررت الحكومة الأردنية تنفيذ خطّة فتح القطاعات وفق مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا اعتباراً من السبت، والتي ستسمح بحريّة أكبر للحركة مع وجود بعض الاستثناءات، في ظل الوصول إلى مستوى "معتدل الخطورة".
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