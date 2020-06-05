تعرف علي طريقة تحضير صلصة الكراميل السهلة للحلويات

المقادير
- السكر البني : كوب
- الزبدة : نصف كوب
- حليب : ربع كوب
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
1. ضعي السكر البني مع الزبدة و الحليب في قدر على نار متوسطة مع التحريك حتى يغلي.
2. تتابعي التحريك حتى يذوب السكر تماما و يصبح المزيج سميكا.
3. أزيلي القدر عن النار ثم أضيفي الفانيلا و حركي.
4. اتركي المزيج لبيرد ثم ضعيه في مرطبان زجاج محكم و احفظيه بالثلاجة لمدة اسبوع.
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