تعرف علي طريقة تحضير صلصة الكراميل السهلة للحلويات



المقادير

- السكر البني : كوب

- الزبدة : نصف كوب

- حليب : ربع كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. ضعي السكر البني مع الزبدة و الحليب في قدر على نار متوسطة مع التحريك حتى يغلي.

2. تتابعي التحريك حتى يذوب السكر تماما و يصبح المزيج سميكا.

3. أزيلي القدر عن النار ثم أضيفي الفانيلا و حركي.

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4. اتركي المزيج لبيرد ثم ضعيه في مرطبان زجاج محكم و احفظيه بالثلاجة لمدة اسبوع.

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