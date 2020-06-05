القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- لكرات اللحم : لحم مفروم : 1 كيلو

البيض : 2 حبة

البصل : 2 حبة (مبشور)

طماطم : 2 حبة (مبشورة)

بقدونس : حزمة (مفروم)

بقسماط : كوب ونصف (مطحون)

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

بابريكا : ملعقة صغيرة - للخضار المشوي : الجزر : 2 حبة (مقطع حلقات)

طماطم : 2 حبة (مقطعة حلقات)

الكوسا : 4 حبات (مقطعة حلقات)

البطاطس : 2 حبة (مقطعة حلقات)

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

الزعتر : رشّة

زيت الزيتون : 5 ملاعق كبيرة طريقة التحضير Advertisements اخلطي مكونات كرات اللحم كلها حتى تحصلي على خليط متماسك، وشكّليها كرات متساوية الحجم.

تبّلي الخضراوات بالملح والفلفل الأسود والزعتر وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ADVERTISING

ادهني صينية فرن كبيرة بزيت الزيتون، ورصّي فيها كرات اللحم والخضار المتبلة في طبقة واحدة، وأدخليها فرن ساخن لمدة نصف ساعة.

قدّمي كرات اللحم والخضار مع الأرز الأبيض أو المكرونة، ويمكن تقديمها مع صلصة طماطم حسب الرغبة. قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سجق بالبصل والخضار تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز المشخول بالبصل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي طريقة تحضير كرات اللحم المشوية مع الخضار للرجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.