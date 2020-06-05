طريقة تحضير كرات اللحم مع الصلصة الحمراء والبطاطس للرجيم



المقادير

- مقادير كرات اللحم :

لحم البقر : 250 غراماً (مفروم)

بقسماط : 75 غراماً

البصل : 1 حبة (صغيرة مفرومة)

البيض : 1 حبة

الثوم : سن (مفروم)

مريمية : ملعقة كبيرة (مفرومة)

- مقادير الصلصة الحمراء :

بندورة : 400 غراماً (مفرومة)

البصل : 1 حبة (صغيرة، مفرومة)

مرق اللحم : 250 ملليلتراً

الفطر : 200 غم (طازج، منظف ومفروم)

سكر : ملعقة صغيرة

- للبطاطس :

البطاطس : 500 غراماً (صغيرة الحجم)

جبن البارميزان : ملعقة كبيرة (مبشور، أو أي نوع جبن تفضلينه)

طريقة التحضير

1. يُسخّن الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

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2. لإعداد كرات اللحم: تُخلط مكوّنات كرات اللحم معًا، ويدويًّا، حتى يتجانس الخليط. ثم، يُملّح هذا الأخير ويُبهّر، ويُقسم إلى 9 أقسام. ويُشكّل كلّ قسم على هيئة كرة. وتنقل كرات اللحم إلى قدر خاص بالفرن.

3. لإعداد الصلصة: تُضاف البندورة المفرومة إلى قدر على النار، وتُقلّب مع البصل. وحين يغلي هذا الخليط، تُخفّف الحرارة، ويبقى الخليط على النار لخمس دقائق. ثم، تُضاف مكوّنات الصلصة الأخرى (المرق والفطر والسكّر). وتغلى المكوّنات. تُخفّف الحرارة، بعد ذلك، ويبقى الخليط على النار لخمس دقائق.

4. تُسكب الصلصة فوق كرات اللحم، ثم تُغطّى القدر، وتُطهى في الفرن الساخن لعشرين دقيقة. ثم، يُنزع غطاء القدر، وتُطهى القدر مُجدّدًا لمدّة تراوح بين 10 و15 دقيقة، أو حتى ملاحظة نضوج كرات اللحم من دواخلها.

5. لإعداد البطاطس: يُغلى الماء في قدر على النار، تُسلق البطاطس فيها لحوالي 15 دقيقة، وذلك حتى تنضج. ثمّ، تُصفّى حبّات البطاطس، وتُهرس بالشوكة، وتُخلط مع الجبن المبشور. ويُملّح هذا الخليط ويُبهّر.

6. طريقة التقديم: يوزّع خليط البطاطس على الأطباق، وتوزّع كرات اللحم فوقه. وتُزيّن الأطباق بالريحان.

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