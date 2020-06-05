تعرف علي طريقة تحضير كرات اللحم بالشوفان للرجيم

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- لحم مفروم : 500 غراماً

- البيض : 1 حبة

- ملح : ملعقة صغيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ربع ملعقة صغيرة

- الشوفان : نصف كوب

طريقة التحضير 1. اخلطي اللحم المفروم مع البيضة والشوفان في وعاء حتى تمتزج المكونات. 2. أضيفي الملح والبهارات والفلفل الأسود وبودرة البصل والقرفة. 3. شكلي من الخليط كرات متوسطة الحجم. 4. ضعي كرات اللحم في صينية مدهونة بالقليل من الزيت. Advertisements 5. اشوي كرات اللحم بالفرن على حرارة 350 درجة لمدة 25 دقيقة حتى تنضج وتتحمر. 6. قدميها ساخنة إلى جانب طبق من السلطة أو الشوربة. قد يهمك ايضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بروستد دجاج بالشوفان المقلي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الشوفان بالعسل

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