شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم البيئة العالمى.. كيفية يؤثر تغير المناخ على الإصابة بأمراض الرئة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدف العالم من الاحتفال بيوم البيئة العالمي اليوم، إلى المساهمة ولو بالقليل في تقليل الاحتباس الحراري، لذا يجب أن تكون على دراية بالآثار الصحية لتغير المناخ.يعد تغير المناخ أحد أكبر التهديدات لصحة الإنسان، و يؤثر ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض على صحة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم من خلال حرمانهم من حقوقهم الأساسية في الحياة والصحة والغذاء ومستوى معيشي لائق.

ووفقا لتقرير الموقع الطبى "thehealthsite"، فإنه بفضل الأنشطة البشرية ، يتسارع تغير المناخ ويصاحب ذلك خطر العديد من الأمراض الفتاكة، بينما تحتفل بيوم البيئة العالمي اليوم ، اجعل نفسك على دراية بآثار تغير المناخ على صحة الإنسان واجعل الآخرين يفهمون ذلك.

حددت الأمم المتحدة يوم 5 يونيو يوم البيئة العالمي لنشر الوعي وتشجيع العمل لحماية بيئتنا، وموضوع يوم البيئة العالمي 2020 هو "التنوع البيولوجي" وتستضيف كولومبيا الاحتفال بالشراكة مع ألمانيا لنشر الوعي بمخاطر تغير المناخ والاحتباس الحرارى العالمي.

كيف يمكن لتغير المناخ أن يؤثر على صحتك

الغازات الدفيئة التي تنتجها الأنشطة البشرية هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع درجات الحرارة العالمية بسرعة، بالإضافة إلى حرائق الغابات المتكررة ، وفترات الجفاف الطويلة ، والعواصف الاستوائية القوية ، كلها لها آثار تغير المناخ العالمي الذي نواجهه اليوم.

تلوث الهواء

في حين أن تلوث الهواء مدفوع بشكل أساسي باستخراج الوقود وحرقه ، يلعب تغير المناخ دورًا مهمًا في تدهور جودة الهواء، فعلى سبيل المثال ، يمكن أن تؤدي حرائق الغابات التي يسببها تغير المناخ إلى زيادة الملوثات مثل الجسيمات (PM) في الهواء، كما يمكن أن يؤثر تغير المناخ على جودة الهواء ، والعكس صحيح.

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كما يمكن أن تتسبب مستويات عالية من تلوث الهواء في تلف رئتيك وتؤدي إلى الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، وسرطان الرئة ، وما إلى ذلك، ويرتبط تلوث الهواء أيضًا بخطر الإصابة بأحداث القلب والأوعية الدموية الحادة ومرض الشريان التاجي.

الموجة الحارة والاغماء الحرارى

مع ارتفاع متوسط ​​درجة حرارة سطح العالم ، يزداد أيضًا عدد أحداث الموجات الحارة في جميع أنحاء العالم، وتشمل الأمراض البسيطة المتعلقة بالحرارة الشديدة الطفح الحراري (الحرارة الشائكة) ، وذمة الحرارة ، وتشنجات الحرارة ، لكن أحداث موجات الحر يمكن أن تؤدي إلى أمراض خطيرة مثل الإغماء الحراري ، والإنهاك الحراري وضربة الحرارةن، وقد تم ربط التعرض لموجات الحرارة بزيادة خطر الوفاة المبكرة في أجزاء كثيرة من العالم.

الكوارث الطبيعية

زيادة عدد الكوارث ذات الصلة بالطقس هي نتيجة أخرى لتغير المناخ، وفقا لتقرير صادر عن مجلة "لانسيت" تقتل الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات والزلازل وحرائق الغابات آلاف الأشخاص حول العالم كل عام، بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذه الأحداث المناخية المتطرفة لها تأثير كبير على صحة الناس الجسدية والعقلية والعاطفية، وقد يؤدي أيضًا إلى زيادة المراضة والوفيات المرتبطة بالأمراض المزمنة والأمراض المعدية من خلال التأثير على نظام الرعاية الصحية.

الأمراض المعدية

يقول الباحثون إن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يزيد من انتشار الأمراض المعدية عن طريق خلق ظروف مثالية لتكاثر الحشرات وتكرارها، على سبيل المثال ، أثر تغير المناخ على انتشار حمى الضنك ، وهو مرض ينتشر عن طريق البعوض.