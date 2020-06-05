شكرا لقرائتكم خبر عن دعم شركة أمريكية لتصنيع لقاح كورونا بـ60 مليون دولار لإنتاج 10 ملايين جرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت شركة نوفافاكس إنك إن وزارة الدفاع الأمريكية ستمنح شركة التكنولوجيا الحيوية المتأخرة ما يصل إلى 60 مليون دولار لتمويل تصنيع لقاحها التجريبي لفيروس كورونا، وقالت الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أن الصفقة تشمل تسليم 10 ملايين جرعة من لقاح كوفيد 19NVX ‑ CoV2373 - إلى وزارة الدفاع هذا العام.

ووفاق لتقرير لوكاله "رويترز" جاء الإعلان عن تجربة لقاح نوفافاكس الشهر الماضي ، حيث أوقف صانعو الأدوية التجارب السريرية على الأدوية لعلاج الأمراض الأخرى للتركيز على كوفيد 19 ، المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد الذي أدى إلى أكثر من 386،379 حالة وفاة على مستوى العالم.

وانضمت الشركة التي يقع مقرها في ماريلاند إلى السباق لاختبار مرشحي لقاح فيروس كورونا على البشر وقالت إنها تستهدف إنتاج أكثر من مليار جرعة من مرشح اللقاح العام المقبل.

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البيانات الأولية من المشاركين الأوائل حول السلامة ومؤشرات الاستجابة المناعية من التجربة متوقعة الشهر المقبل، وينظر قادة العالم إلى اللقاحات على أنها الطريقة الحقيقية الوحيدة لإعادة تشغيل اقتصاداتهم المتوقفة بعد أشهر من عمليات الإغلاق الشاملة.

من جانب أخر ضاعفت شركة الأدوية البريطانية AstraZeneca الطاقة التصنيعية للقاح فيروس كورونا المحتمل والخاص بجامعة أكسفورد إلى ملياري جرعة، لضمان الإمداد المبكر للبلدان ذات الدخل المنخفض.

حيث يتم دعم الصفقات مع مجموعة الاستجابة الوبائية CEPI وتحالف اللقاحات GAVI من قبل منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى تهدئة المخاوف من أن الشركة كانت تقدم جميع الإمدادات الأولية للقاح للعالم المتقدم.

وحصلت الولايات المتحدة الأمريكية على 300 مليون جرعة من الجرعات الأولى من اللقاح المحتمل، المسمى AZD1222 ، في صفقة خصصت أيضًا أكثر من مليار دولار لدعم الاختبارات والتصنيع. وكانت بريطانيا قد حجزت في السابق 100 مليون أخرى.