لبنان يسجل 6 إصابات جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إلى 1312 العدد الإجمالي للمصابين في البلاد، فيما استقر عدد الوفيات عند 28.





وكشفت الوزارة عن إجراء فحوصات لـ1666 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 768 حالة شفاء.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 4 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا.