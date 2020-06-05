تعافي 1054 من كورونا في الكويت.. والإجمالي 18277

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، تسجيل 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 30644 في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 244 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 197 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء قال السند إنه تم تسجيل 1054 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 18277 حالة.