كورونا في أفريقيا.. 169 ألف إصابة و4756 وفاة

الخليج 365 - أديس أباباالجمعة 2020/6/5 04:50 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا بلغ 169 ألفا و836 حالة.
وأوضح المركز، في بيان أن إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس في أفريقيا وصل 74 ألفاً و732 حالة، فيما بلغت الوفيات 4756 وفاة.
وأشار البيان اليومي للاتحاد الأفريقي إلى أن منطقة شمال أفريقيا سجلت 49668 حالة إصابة، وجنوب القارة 43318 إصابة، فيما سجلت دول شرق أفريقيا 20024 حالة إصابة، ووسط القارة 18 ألفا و7 إصابات، بينما سجلت دول غرب القارة 38819 حالة إصابة.
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