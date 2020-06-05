169 إصابة جديدة بكورونا في إثيوبيا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الجمعة، تسجيل 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1805 حالات.



وذكرت الوزارة، في بيان، أن الحالات الجديدة ظهرت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 5798 شخصا خلال 24 ساعة.

وأوضحت إلى أن 168 من الإصابات الجديدة لإثيوبيين، فيما تعود إصابة واحدة لمواطن من الولايات المتحدة.

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وحسب بيان الوزارة، فإن من بين الإصابات 111 رجلا و58 امرأة، وتتراوح أعمار المصابين بين 1 و79 عاما.

وقالت الوزارة في بيانها، إن الإصابات الجديدة تتوزع على مختلف أقاليم البلاد: أديس أبابا (138)، إقليم أوروميا ( 11) ، إقليم أمهرة (6)، إقليم الصومال الإثيوبي (5)، و4 حالات لكل من إقليمي الجنوب و التجراي، وحالة واحدة في إقليم هرر.

وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في إثيوبيا 262 حالة، بعد تسجيل 12 حالات شفاء جديدة، فيما سجلت البلاد 19 وفاة بـ"كوفيد- 19"، بعد تسجيل حالة جديدة الجمعة.