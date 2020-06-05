1754 إصابة جديدة بكورونا في قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، الجمعة، تسجيل 1754 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 1467 من المرض في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 40935 حالة، مشيرة إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس ما رفع عدد الوفيات إلى 49 حالة.



وسجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة إدخال 18 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 238 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم من فيروس (كوفيد – 19) في قطر حوالي 246362 شخصا، وعدد الحالات النشطة تحت العلاج 24511 حالة.