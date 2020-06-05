عمدة واشنطن تطالب ترامب بسحب جميع القوات العسكرية من المدينة المزيد

طالبت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل باوزر، الجمعة، الرئيس دونالد ترامب بسحب جميع القوات العسكرية وغيرها من سلطات تطبيق القانون الفيدرالية "غير العادية" من المدينة.

وقالت باوزر، في في رسالة إلى ترامب، إن "نشر أفراد ومعدات إنفاذ القانون الفيدرالية يُلهب حماس المتظاهرين ويزيد المشكلات بشكل عام، فهم يحتجون بشكل سلمي على التغيير وإصلاح العنصرية التي تقتل الأمريكيين السود".

وأضافت باوزر أن "عدم وجود معلومات تعريفية عن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون زاد من ارتباكها وقلقها".

وكان ترامب هدد في وقت سابق من هذا الأسبوع بنشر الجيش الأمريكي، لإنهاء "أعمال الشغب والخروج على القانون" في جميع أنحاء البلاد.

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وأعلن أنه سيرسل الآلاف من العسكريين المدججين بالسلاح إلى العاصمة بعد أيام من اندلاع أعمال عنف بعد وفاة جورج فلويد.

ويواجه ترامب عصيانا مدنيا هو الأخطر في ولايته مع احتجاج آلاف الأمريكيين على العنف الذي تمارسه الشرطة والعنصرية والتفاوت الاجتماعي تضاف إليها أزمة انتشار فيروس كورونا.

وفُرض حظر التجول في عشرات المدن الأمريكية وبمستويات لم تشهدها البلاد منذ أعمال الشغب التي أعقبت اغتيال مارتن لوثر كينج عام 1968، وانتشر الحرس الوطني في 23 ولاية والعاصمة واشنطن.

كما قامت الشرطة في الأيام الماضية باعتقال نحو عشرة آلاف شخص في جميع أنحاء البلاد حسب تقديرات نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية.

ولفظ فلويد أنفاسه بعد أن بقي شرطي أبيض جاثما بركبته على رقبته لما يقرب من تسع دقائق يوم 25 مايو في مدينة مينيابوليس ليشعل ذلك من جديد قضية وحشية الشرطة ضد الأمريكيين من أصل أفريقي قبل خمسة أشهر من انتخابات الرئاسة.