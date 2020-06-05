ملكة جمال مصر السابقة تكشف إصابتها بفيروس كورونا

كشفت ريوان علاء، ملكة جمال مصر للبيئة والسياحة عام 2017، عن إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ترددت كثيرًا قبل إعلان الخبر لكنها ترى أن هذا واجبها لتنبيه الناس وتوعيتهم، موصية متابعيها بعدم الاستهانة بالفيروس والانتباه لصحتهم.

وكشفت ريوان عبر ستورى حسابها الرسمى على إنستجرام أنها مصابة منذ 10 أيام، ونشرت صورة لها على جهاز التنفس وكتبت عليها: "أنا جالى كورونا ودا سبب اختفائى الفترة دى". وأضافت: "وأنا بنزل الصورة مترددة وخايفة بس دا دورى وواجبى إنى أقولكم وواعيكم حتى لو مش فى مصلحتى".



وقالت إنها لم تخرج من البيت منذ وقت العاصفة، ولا تلتق أقاربها ولم تفطر خارج البيت خلال رمضان، ولكنها نزلت مرة واحدة فقط متخذة كل الاحتياطات لكنها ترجح أنها أصيبت خلالها، مؤكدة أنهم كانوا يلتزمون بشكل كبير بتعليمات الوقاية من الفيروس داخل المنزل أيضًا وقالت: "واخدين احتياطتنا لدرجة كنت ببقى نايمة الاقى ماما بترش علينا كلور وربنا يعلم".

وأضافت ريوان: "أنا بقالى 10 أيام من ليلة الوقفة، وإن شاء الله فترة صغيرة وهنبقى كويسين". وناشدت المتابعين: "أرجوكوا خلوا بالكم لو بتحبوا أهلكم وخايفين عليهم.. الموضوع مش هزار ومتعب أوى.. أنا بيعدى عليا أيام بموت فيها مش عارفة أتنفس.. ما تستهونوش أرجوكم".

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