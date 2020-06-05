نيجيريا تسجل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ابوجا – لايف ستايل
سجلت نيجيريا 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع بذلك إلى 11 ألفاً و 166 إصابةً، في حين بلغ مجموع الوفيات 319 وفاة، فيما تم تسجيل 3 آلاف و 239 حالة شفاء منذ ظهور الفيروس في البلاد.
وكانت نيجيريا قد أعلنت فرض إجراءات عزل صحي شامل في المناطق التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وأن عملية إعادة فتح الاقتصاد ستتم على مراحل.
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