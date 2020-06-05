بروكسل – لايف ستايل
سجلت بلجيكا 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان اليوم إنه بذلك يكون عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 9577 حالة.
وأضافت أنه تم تسجيل 140 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في بلجيكا إلى 58907 حالات.
وأشارت إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات ال24 الماضية 32 حالة جديدة مصابة بالفيروس في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 64 شخصاً بعد تعافيهم.
قد يهمك ايضا:
بلجيكا تسجل 19 وفاة جديدة بكورونا
بلجيكا تسجل 23 حالة وفاة جديدة بكورونا
كانت هذه تفاصيل خبر بلجيكا تسجل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.